Open Air : Bluesband rockt im Scheunencafé

"Mot noch mie Leedern op Platt": Die Õyez Blues Band tritt am Samstag, 14, Juli, in Gillenfeld im Rahmen des Scheunen-Open-Air auf. Foto: Veranstalter. Foto: TV/Veranstalter

Gillenfeld (red) Ganz im Zeichen von zwei Jubiläen steht am kommenden Samstag, 13. Juli, die neunte Auflage des am Eifeler Scheunencafé in Gillenfeld stattfindenden Scheunen-Open Air. Um 20 Uhr tritt „The ÖYEZ Blues Band is back in town“ mit Bluesrock auf.

