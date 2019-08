Zeugen gesucht : Schild gerammt und weitergefahren

Darscheid (red) In der Hauptstraße/Ecke Schulstraße in Darscheid wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Polizei Daun geht davon aus, dass dies bereits am Mittwoch vergangener Woche passiert ist. Nach Unfallaufnahme vor Ort dürfte sich der Unfall wie folgt zugetragen haben: Ein bislang unbekannter Fahrer war mit seinem Wagen auf der Hauptstraße unterwegs und kam im Bereich der Einmündung zur Schulstraße aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Er kollidierte dem Straßenschild und fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.