Vorfall zieht große Kreise Nach Schlägerei vor Gerolsteiner Rondell: Innenminister lobt „beherztes Eingreifen“ der Polizei

Gerolstein, Stadthalle, 22. auf 23. April: Im Rondell läuft eine Benefizveranstaltung, die Einnahmen aus dem Ticketverkauf sollen an den Verein Eifellicht gehen, für humanitäre Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei. Kurz vor 2 Uhr wird die Polizei alarmiert, ein Mann meldet, er sei auf der Tanzfläche geschlagen worden. Als die Beamten eintreffen, läuft vor der Halle eine Schlägerei, an der sich laut Polizei zwischen 40 und 50 Leute beteiligen. Es gelingt nicht, die Gemüter zu beruhigen, es wird Verstärkung von benachbarten Polizeiinspektionen angefordert und die Veranstaltung frühzeitig beendet.