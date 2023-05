Veranstaltung Am Pfingstwochenende war in Boverath ordentlich was gebacken

Am Pfingstwochenende wurde zum traditionellen Backesfest in Daun-Boverath leckerer Kuchen und Brot gebacken – so wie früher, als der Backes ein Ofen für alle war. Damals mussten die Dorfbewohner ihren vorbereiteten Brot- und Kuchenteig zum Steinofen in der Dorfmitte bringen. Dort wurde einmal im Monat auf Vorrat gebacken. Der besondere Trick, damit der Streuselkuchen so richtig lecker wird: Der Backes wird viele Stunden auf Temperatur gebracht, dann wird zunächst das Brot gebacken und die Restwärme für den Kuchen genutzt.