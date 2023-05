Im Rathaus wird nach Lösungen gesucht Hausarztzentrum könnte schließen – medizinische Versorgung in Gerolstein steht auf der Kippe

„Falls das Medizinische Versorgungszentrum tatsächlich schließt, ist das für Gerolstein eine Katastrophe“, sagt der Arzt Florian Dunkel, der im Oktober des vergangenen Jahres eine Praxis in der Brunnenstadt eröffnet hat. Es sei zwar nicht abzusehen, ob die Mediziner des MVZ nicht doch noch weiter praktizierten, oder welche Lösung die Verbandsgemeinde anzubieten habe. „Wenn der Patient verblutet, dann hilft kein Pflaster. Es muss neues Blut her. Wir brauchen mehr Ärzte in Gerolstein.“