Glaube Als Kichenglocken zwei Brüdern den verschneiten Heimweg zeigten

An der Landesstraße 23 zwischen Prüm und Olzheim steht an der sogenannten „Halben Meile“ zwischen Fichten ein großes Holzkreuz mit Schutzdach. Daran montiert ist eine Christusfigur aus Stein. Lohnertkreuz wird es genannt. An seiner Stelle standen früher – nahe bei­einander – zwei hölzerne Wegekreuze. Eines war als „Stadtkyller Schnapskreuz“ bekannt. Wie es zu diesem seltsamen Namen kam, hat Heinrich Delvos (1900 – 1973) überliefert, ein Lehrer und Heimatkundler aus Stadtkyll, heute im Landkreis Vulkaneifel.