Wirtschaft : Schnelle Hilfen für die regionale Wirtschaft

DAUN Sogenannte Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmen fürchten sich vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie – die Kreditinstitute in der Vulkaneifel versprechen nun schnelle Hilfe.

„Das heißt für alle, die nicht Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen: null Umsatz, während alle Kosten weiterlaufen“, sagt sie. Bei vielen reichetn sicher die Ersparnisse nicht aus, um das wochenlang zu überstehen, fürchtet Mayer-Augarde. Für viele Geschäftsleute dringend nötig, sei jetzt zum Beispiel die Kulanz von Lieferanten, die berücksichtigen, dass bestellte Ware nicht verkauft und somit nicht sofort bezahlt werden könne. „Aber viele mittelständische Hersteller sind ja selbst am Limit“, sagt sie.

Manche regionalen Händler, die einen eigenen Webshop betreiben, nehmen Bestellungen an und liefern nach Hause, doch selbst wenn es bei ihnen noch ein bißchen weiter geht: Alles in allem droht jedoch, wenn nicht schnelle und effektive Hilfe wie vom Staat zugesichert kommt, ein Horrorszenario für das Land, das schlimmer sein dürfte als die Finanzkrise von 2008, weil es besonders die Realwirtschaft trifft und somit jeden unmittelbar.

So reagieren die Banken auf Corona

Hierin sieht auch Dietmar Pitzen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel den wesentlichen Unterschied zur vergangenen Großkrise. „Niemand geht derzeit von einer Kurzfristigkeit der Maßnahmen aus, der Zeitfaktor wird entscheidend sein“, sagt er. „Wir werden das vernünftig über die Bühne bringen und stehen ‚Gewehr bei Fuß‘, kein an sich gesundes und vom Geschäftsmodell her tragfähiges Unternehmen wird in unlösbare Probleme laufen“, versichert Pitzen.