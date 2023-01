Hallensportfest : Schnelle Sprints, weite Sprünge zum Saisonstart

Saarbrücken/Ludwigshafen/Luxemburg Die Leichtathleten des Post-Sportvereins Trier und der TG Konz sind in Luxemburg und Saarbrücken mit guten Leistungen in die Hallensaison eingestiegen.

Es gibt Leichtathletiktrainer, die bezeichnen ihre Sportart als brutal. Es gibt zwar keine Zweikampf-Verletzungen, aber alles ist messbar auf den Zentimeter und die Hundertstelsekunde genau. Das kann brutal sein, wenn Winzigkeiten zum Erreichen einer Qualifikationsnorm fehlen, wie jetzt bei Mara Sophie Schmitz.

Die 15-Jährige aus Wittlich rannte beim Hallensportfest in der Coque in Luxemburg 400 Meter in 58,65 Sekunden. Eine hervorragende Zeit, mit der Mara Sophie Schmitz momentan auch die deutsche U-18-Jahresrangliste in der noch jungen Hallensaison anführt. Trotzdem ein ernüchterndes Resultat. Denn schlappe fünf Hundertstelsekunden, kaum ein Augenzwinkern, fehlten der W-15-DM-Dritten über 300 Meter Hürden damit zur Teilnahme an den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften (die allerdings für die Altersklassen U 18 und U 20 gemeinsam ausgetragen werden).

Dass sie gut in Form sind, bewiesen Mara Sophie Schmitz und ihre ein Jahr ältere Schwester Mia Louisa, die beide für die LG Idar-Oberstein starten, sonntags in Luxemburg und am Tag zuvor in Saarbrücken aber allemal. Über 60 Meter Hürden feierten die Schwestern einen Doppelsieg (Mia 9,58 Sekunden, Mara 9,68 Sekunden). Auf der gleichen Distanz ohne Hindernisse lief Mia Louisa 8,13 Sekunden und Mara Sophie Schmitz zeigte über eine Hallenrunde (200 Meter) mit 26,45 Sekunden ihr Potential.

Keine Sorgen um ihre Hallen-DM-Teilnahme muss sich Anna-Sophie Schmitt machen. Die U-20-WM-Teilnehmerin aus Salmtal-Dörbach, die am Sportinternat in Saarbrücken zur Schule geht und für den SV GO! Saar 05 startet, feierte beim Saisoneinstieg mit 1,75 Metern und dem ersten Platz einen standesgemäßen Saisoneinstieg.

Nur noch eine Zehntelsekunde bis zur Acht-Sekunden-Schallmauer! Die 60-Meter-Zeit von Lilian Steilen beim Hallensportfest in Luxemburg ist ein Statement! Mit ihrer persönlichen Bestzeit hat sich die 19-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) weiter an die Allzeit-Besten der Region auf der kurzen Laufdistanz angenähert (Bezirksrekord: 7,87 Sekunden) und ihre Ambitionen bei den Landeshallenmeisterschaften untermauert. Das gilt auch für den Weitsprung, den Steilen mit 5,15 Metern bei stets hervorragend besetzten Hallensportfesten in der Coque (mit in manchen Disziplinen fast dreistelliger Teilnehmerzahl) sogar gewann.

Auch der jüngere Nachwuchs zeigte sich am vergangenen Wochenende für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der kommenden Wochen gerüstet. Steilens Vereinskollegin Hannah Schwind gelang bei ihrem ersten Start in der Altersklasse U 18 mit 4,87 Metern im Weitsprung und 10,04 Metern im Kugelstoßen in Luxemburg gleich ein Doppelsieg. Beim Hallensportfest in Saarbrücken machte aus regionaler Sicht vor allem Noah Duda auf sich aufmerksam. Der Nachwuchsathlet von der TG Konz belegte mit 1,63 Metern bei seinem erst zweiten Hochsprungwettkampf überhaupt den zweiten Platz. Nur sieben Leichtathleten der Altersklasse M 14 aus Trier und dem Kreis Trier-Saarburg waren überhaupt erst besser.

Ergebnisse:

Saarbrücken (alle TG Konz):

Frauen, Weit: 5. Lena Schneider 4,95 m. Juniorinnen U 18, 60 m: 11. Lina Merling 8,67. Junioren U 16, Hoch: 2. Noah Duda 1,63 m, 5. Vincent Hartmann 1,45.

Ludwigshafen:

Männer, 60 m Hürden: 1. Aaron Strupp 9,12 Sekunden, 2. Michael Strupp 10,09 (beide Konz/1. FC Kaiserslautern). Weit: 4. Aaron Strupp 6,17 m, 5. Michael Strupp 5,69.

Luxemburg (alle PST Trier):

Juniorinnen U 23, 60 m: 6. Lilian Steilen 8,10 Sekunden, 9. Rebecca Kupczik 8,50. Weit: 1. Steilen 5,15 m, 4. Kupczik 4,74. U 18, Weit: 1. Hannah Schwind 4,87 m. Kugel (3 kg): 1. Schwind 10,04 m. U 16, 200 m: 4. Marlene Moll 28,06 Sekunden, 9. Hannah Stohmann 28,86. Weit: 3. Moll 4,61 m, 5. Stohmann 4,48, 7. Friederike Mattern 4,37. W 12, 60 m: 4. Mila Raithel 9,04 Sekunden. Weit: 2. Raithel 3,98 m.