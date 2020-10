Landkreis Vulkaneifel : Verteilnetzbetreiber Westnetz installiert schnelles Internet für Gewerbe

Hillesheim Gewerbetreibende im Landkreis Vulkaneifel verfügen ab sofort über Hochleistungsanschlüsse an das schnelle Internet.

Verantwortlich für dieses Projekt ist der Verteilnetzbetreiber Westnetz. In den vergangenen Monaten sind über 160 Kilometer Trasse fertig gestellt und rund 250 Kilometer Glasfaserleitungen eingebracht worden.

Die Westenergie-Highspeed-Technik steht nach dem Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in den meisten Gewerbegebieten des Landkreises zur Verfügung. Auch zahlreiche Bildungseinrichtungen, öffentliche Gebäude und Privathaushalte in der Vulkaneifel konnten an das schnelle Internet angeschlossen werden.