Schnitzkunst : Schnitzkurs für Kinder

Weißenseifen (red) Das Kulturwerk Eifel bietet von Samstag, 22. Februar, bis Montag, 24. Februar, einen Schnitzkurses für Kinder ab sechs Jahren an. Dieser wird durchgeführt von der Bildhauerin Laura Danzi. Der Kurs findet jeweils von 9 bis 13 Uhr in der Schreinerei, Dorfstraße 5, in Weißenseifen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken