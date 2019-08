Literatur : Schreiben ist ihre Leidenschaft

Daun/Gillenfeld An der Geschichtensammlung „Feierabend!“ sind zwei Eifeler „Schreibschwestern“ beteiligt: Sandra Jungen aus Gillenfeld und Tanja Otto aus Daun.

Ein Experiment, das in Tanja Ottos Urlaub in einem Strandkorb an der Nordsee seinen Anfang nahm, und etwas Sozialkritisches, das bei Sandra Jungen zuhause am Schreibtisch zu Papier kam: So skizzieren die beiden Autorinnen Tanja Otto (Daun) und Sandra Jungen (Gillenfeld) ihre Beiträge für die Anthologie „Feierabend!“, die am 1. September erscheint. „Meine Geschichte handelt von einem viel beschäftigten jungen Rechtsanwalt in Hamburg, der im sprichwörtlichen Hamsterrad gefangen ist“, nennt Tanja Otto (die unter dem Pseudonym Catrin Reitz veröffentlicht) die Ausgangssituation ihrer Geschichte. „Ich habe einen Pförtner an seinem letzten Arbeitstag vor der Rente in den Blick genommen“, erklärt Sandra Jungen.