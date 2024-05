„Es geht immer noch etwas glatter“ Schreiner sein heißt: Lust auf Perfektion, Geduld und Genauigkeit

Fast ist die Werkbank, die der ausgezeichnete Schreinergeselle des Wettbewerbs „Form 24“ gebaut hat, viel zu schade, um darauf zu arbeiten. Doch irgendwann wird sie in Gebrauch genommen. Vorerst steht aber das Gesellenstück von Karl Pietzsch in der Werkshalle seines Vaters in Oberbettingen und darf eine Weile noch ohne Macken bewundert werden.