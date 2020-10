Sprechende Blechbüchse : Schüler aus Gerolstein schreibt Buch über das Gerät „Alexa“

Gerolstein Wer nach Tipps und Tricks rund um die sprechende Dose sucht, sollte das Buch des 16-Jährigen Gymnasiasten lesen.

„Alexa für Dummies“ steht seit Mitte September bundesweit in den Buchhandlungen. Der Autor des Ratgebers ist Benjy Thömmes, zurzeit Schüler der zehnten Klasse des St.-Matthias-Gymnasiums in Gerolstein, und, wie er erzählt, eher zufällig in die Riege der Schriftsteller aufgestiegen. „Ich war schon immer ein Fan neuer Technologien und habe mich seit 2017 mit den Funktionen von Alexa beschäftigt“, sagt er.

Das gelingt ihm offensichtlich so gut, dass der Verlag Wiley-VCH, der seit 2005 die Reihe „Für Dummies“ publiziert, an ihn herantrit und ihn bittet, das Thema in Buchform zu gießen. „Beim Verlag war man der Meinung, dass ich die Sachverhalte gut verständlich herüberbringe“, sagt der 16-Jährige. Gute Verständlichkeit bescheinigt er auch seinem Buch: „Jedes Kapitel steht für sich alleine und gibt entsprechende Tipps. Man muss das Buch also nicht von vorne bis hinten lesen, sondern kann an der Stelle einsteigen, die jeweils bestimmte Funktionen beschreibt.“