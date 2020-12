Bildung : Schüler bestehen Erste-Hilfe-Prüfung in Daun

Schüler bestehen Erste-Hilfe-Prüfung in Daun

Daun Auch in diesem Schuljahr haben wieder Schüler des Thomas-Morus-Gymnasiums (TMG) in Daun erfolgreich ihre Erste-Hilfe-Prüfung abgelegt.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es am TMG die Arbeitsgemeinschaft „Schulsanitätsdienst“. Die Ausbildung der teilnehmenden Schüler fndet wöchentlich in Form einer einstündigen AG statt. Dabei lernen die Kinder unter anderem die sachgerechte Versorgung verletzter und erkrankter Personen. Wichtige Übungsbereiche sind hierbei die Wundversorgung, die stabile Seitenlage und die Übergabe an den Rettungsdienst.Mit ihrem Fachwissen unterstützen die „Schulsanis“ als Ersthelfer sowohl Lehrer als auch Sekretärinnen.