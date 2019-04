später lesen Schule Schüler sammeln Müll und Spenden FOTO: tv / Melanie Spindler FOTO: tv / Melanie Spindler Teilen

(red) Die Klasse 10 b der Drei-Maare-Realschule plus hat im Rahmen eines sozialen Projektes Müll und Unrat in Daun gesammelt. Nach Schulschluss teilten sich die 30 Schüler in fünf Gruppen auf. An drei Standorten sammelten sie etwa fünf Kubikmeter Unrat und durften diesen auf dem örtlichen Bauhof deponieren.