Mit Geigenbau-Werkstatt Von der alten Dorfschule zur Musikschule – Kunst- und Kulturzentrum in Schüller kann starten

Eine wahre Mammutaufgabe ist geschafft: Das vor wenigen Jahren noch arg verfallene ehemalige Schulgebäude im Vulkaneifel-Dorf Schüller ist – bis auf wenige noch verbleibende Handgriffe – grundlegend saniert und hat eine neue Bestimmung gefunden. Mit Adina und Florin Negreanu sind Kunst und Kultur eingezogen: In den überraschend großen Klassenzimmern sind Konzerte und Musikunterricht geplant, Künstler können sich in einer Wohnung einquartieren und dort arbeiten – sogar eine Werkstatt für Geigenbau ist in dem Gebäude untergebracht.