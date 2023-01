Aktives Vereinsleben : Offen für Neues: Wie die altehrwürdige Schützenbruderschaft Kelberg als Verein überlebt

Bei den Kelberger Schützen wird seit ein paar Jahren auch Bogenschießen angeboten; wovon Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen Gebrauch machen. Foto: Thomas Theisen Foto: Thomas Theisen

Kelberg Eines der denkwürdigen Ereignisse in der fast 400-jährigen Geschichte der St.Sebastianus-Schützenbruderschaft Kelberg fand vor 90 Jahren statt. Die Brudermeisterin und ihr Stellvertreter erläutern uns, warum es 1932 zu einer Neugründung kam und wie der Verein heute dasteht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

„2029 feiern wir die erste urkundliche Erwähnung vor 400 Jahren“, geben sich die Brudermeisterin Marga Kinner und ihr Stellvertreter Jürgen Schäfer zuversichtlich und selbstbewusst. Denn in der Zeit, als hierzulande der Dreißigjährige Krieg und die Pest wüteten, als Menschen als Hexen verfolgt, gefoltert und getötet wurden, sei laut schriftlichem Beleg in Kelberg die „Bet- und Sozialbruderschaft St. Sebastianus und St.Rochus“ als Vorläuferin der heutigen St.Sebastianus-Schützenbruderschaft gegründet worden, erklären sie.

Das Ereignis, an das am kommenden Sonntag, 22. Januar, als Nachholtermin aus dem Corona-Jahr 2022 erinnert werden soll, geht allerdings „nur“ auf das Jahr 1932 zurück. Damals rief – so berichtet die Chronik der Kelberger Pfarrer Franz Kops einen „Schießverein für Jünglinge“ mit acht Gründungsmitgliedern ins Leben. Doch schon bald sollten die Nationalsozialisten katholischen Vereinen das Leben schwer machen. Entsprechend lautet eine Notiz in der Pfarrchronik vom 30. Juni 1937: „Die Luft wird dick. Die Aufzeichnungen unserer katholischen Vereine müssen verschwinden.“ Tatsächlich kam der Verein im Zuge des zweiten Weltkriegs zum Erliegen. 1954 nahm er seine Arbeit wieder auf.

Was zu den frühen Aufgaben der Schützenbrüder gehörte

„Der Begriff Schützenbruderschaft hat ursprünglich mit ‚Beschützen‘ zu tun“, erklärt Jürgen Schäfer. So hätten etwa bis in die frühe Neuzeit hinein Schützen den Priester bei Versehgängen begleitet. Das dokumentiere sich heute noch in ihrer Teilnahme an Fronleichnamsprozessionen, wenn Mitglieder historischer Schützenvereine den Baldachin, unter dem der Priester mit der Monstranz geht, tragen. Der Schießsport sei erst viel später hinzugekommen.

70 Mitglieder hat die Kelberger Schützenbruderschaft aktuell. „Es waren schon 130 Mitte der 1990er-Jahre und weniger als 50 um das Jahr 2010“, erinnert sich Marga Kinner, die seit 27 Jahren Mitglied ist und – bevor sie 2015 als erste Frau in das Amt der Brudermeisterin gewählt wurde – Jungschützenmeisterin und Bezirksjungschützenmeisterin war.

INFO Der Verein Die Kelberger Schützenbruderschaft ist neben Höchstberg St. Markus und Zermüllen St. Hubertus einer der drei Vereine aus dem Landkreis Vulkaneifel, die den aus insgesamt 20 Bruderschaften bestehenden Bezirksverband Maria Laach bilden. Neben der Brudermeisterin Marga Kinner und dem Stellvertreter Jürgen Schäfer gehören dem Vorstand an: Norbert Saxler als Geschäftsführer, Hans-Peter Ulbricht als Schatzmeister und Pfarrer Ulrich Apelt als Präses. Kontakt zum Verein: Marga Kinner, Telefon 02692/1897, E-Mail: kinnermarga94@gmail.com

Allein der Bereitschaft, mit Traditionen zu brechen und sich für Neues zu öffnen, sei es zu verdanken, dass dem Verein heute etwa 20 Jugendliche angehörten und auch das „Mittelfeld“ gut aufgestellt sei, betont Jürgen Schäfer, historischer Schütze seit 1970, Diözesanschützenkönig im Jahr 1989, stellvertretender Brudermeister seit dem Jahr 2000, neuerdings Inhaber der europäischen Auszeichnung „Kommandeurkreuz mit Eichenlaub“.

Mit welchen Neuerungen die Kelberger Schützenbruderschaft als Verein überlebt

An Veränderungen nennen Marga Kinner und Jürgen Schäfer exemplarisch, dass der Umzug am Schützenfest abgeschafft und der Verein über den Kernort Kelberg hinaus in die Verbandsgemeinde und angrenzende Orte für Mitglieder geöffnet wurde. Das Bogenschießen wurde in die Angebote aufgenommen; inzwischen besteht eine Kooperation mit der Grund- und Realschule plus Kelberg, wo Marga Kinner im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft Luftgewehr- und Bogenschießen anbietet. 2017 war die Kelberger Schützenbruderschaft unter den Gewinnern des Klima- und Umweltschutzpreises des Landkreises Vulkaneifel. 2018 richteten die Kelberger einen viel beachteten Jungschützentag aus. 2019 beteiligten sie sich mit einer musikalischen Lesung am Nikolausmarkt. In den Annalen der Bruderschaft finden sich eine Vielzahl an Hilfsgüter-Sammelaktionen sowie Flüchtlings- und Fluthilfeprojekte.