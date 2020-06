Salm/Daun : Schulbusse fahren nicht mehr nach Salm

Wegen der Baustelle auf der B 257 müssen die Kinder aus Salm nach Weidenbach gebracht werden, wo sie in den Schulbus steigen können. Foto: TV/Mario Hübner

Salm/Daun Wegen der Sperrung der B 257 müssen die Kinder aus Salm in Weidenbach in den Schulbus einsteigen und kommen deshalb zu spät zum Unterricht. Der Ortsbürgermeister und de Eltern sind erbost, die Kreisverwaltung will sich um eine rasche Lösung bemühen.

Salms Ortsbürgermeister Paul Hoffmann ist sauer – und mit ihm zahlreiche Eltern. Der Grund: Wegen der Bauarbeiten und damit verhängten Sperrung der B 257 fahren plötzlich keine Schulbusse mehr in den Ort. Die Folge: Die Eltern müssen ihre Schulkinder früh morgens mit dem Auto ins benachbarte Weidenbach bringen, wo die Kinder dann in den Bus steigen können. Dadurch kommen sie aber zu spät in die Schule. Hoffmann konkretisiert: „Die Kinder, die in Oberstadtfeld umsteigen, um zur Realschule plus nach Manderscheid zu kommen, erscheinen eine gute halbe Stunde später zum Unterricht. Bei den Kindern die in die Grundschule nach Wallenborn fahren, ist es eine knappe halbe Stunde.“

Hoffmann berichtet, dass er bereits bei einem Abstimmungsgespräch am 22. November, an dem die Kreisverwaltung, die RMV (Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Koblenz, die den Auftrag der Schülerbeförderung in diesem Bereich erhalten hat; Anm.d.Red), das LBM und auch die Polizei teilgenommen haben, gesagt habe: „Denkt daran zu regeln, dass das mit dem Schulbusverkehr funktioniert! Die Antwort: Ja, ja, wir kümmern uns darum. Passiert ist aber offensichtlich nichts.“

Was ihn besonders ärgert, ist die Tatsache, dass er dachte, alles sei in bester Ordnung, „bis die Grundschule Wallenborn und auch ich dann Ende vergangener Woche darüber informiert wurden, dass kein Bus mehr nach Salm fährt und die Kinder deshalb nach Weidenbach zum Bus gebracht und auch wieder von dort abgeholt werden müssen“, berichtet Hoffmann – und fragt sich kopfschüttelnd, warum es so eine Info erst so spät gibt und ob man das auch nicht auch hätte anders lösen können?

Er habe sich daraufhin bei der Kreisverwaltung und auch der RMV in Koblenz protestiert – etwas später von der RMV das Angebot bekommen, dass zwei Neun-Sitzer-Busse die Schüler von Salm nach Wallenborn beziehungsweise Oberstadtfeld, wo sie umsteigen können, gebracht werden könnten, und natürlich auch zurück.

