Bildung : Bruno Niederprüm geht in den Ruhestand

Schulrat Achim Buchholz (links) und Realschulrektor Bruno Niederprüm. Foto: C. Paschke-Hubbert

Gillenfeld (red) Nach zehn Jahren als Rektor der Grund- und Real­schule plus hat die Gillenfelder Schule am Pulvermaar Bruno Niederprüm in den Ruhestand verabschiedet. Konrektorin Cornelia Paschke-Hubbert erinnerte an gemeinsame Erlebnisse und ging auf die zahlreichen entscheidenden Entwicklungen ein, die Niederprüms Wirken geprägt hat: In der Ausrichtung als Schule im Natur- und Geopark sowie im GesundLand Vulkaneifel und als erste essbare Schule Deutschlands mit einer vielfach prämierten Mensa finde sich seine Handschrift.

