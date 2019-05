Schule : Schule feiert 55-jähriges Bestehen

Hillesheim (red) Die Augustiner-Realschule plus feiert in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen. Am Samstag, 25. Mai, begeht die Schule dieses Ereignis ab 12 Uhr mit einem Schulfest. Ab 18 Uhr findet ein Treffen der Ehemaligen statt.