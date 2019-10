Gesellschaft : Schulforum Daun fragt, was Schüler nach Ausbildung in der Region hält

Schulforum Daun fragt, was Schüler nach Ausbildung in der Region hält

: Ihre Schulen präsentierten sich beim zweiten Dauner Schulforum: die Schulleiter (von links) Klaus Weber (Geschwister-Scholl-Gymnasium), Heinz-Peter Schneider (St. Laurentius-Förderzentrum), Gottfried Willems (pädagogischer Leiter Volkshochschule Daun) Christoph Susewind (Thomas-Morus-Gymnasium) und Thomas Follmann (Drei-Maare-Realschule plus mit FOS). Zweiter von links ist Organisator Thomas Klassmann, Regionalmarkt-Direktor der Volksbank Rhein Ahr Eifel. Foto: Alwin Ixfeld. Foto: Alwin Ixfeld/ALWIN IXFELD

Daun Beim Schulforum, organisiert von der Volksbank Rhein Ahr Eifel, stellen die Dauner Schulen ihre Aktivitäten und Projekte vor.

Die Dauner Schullandschaft ist bunt, spannend, abwechslungsreich und macht fit für die Zukunft der Region Vulkaneifel. Denn die Dauner Schulen bieten dem Nachwuchs mehr als Wissensvermittlung nach Lehrplan. Dies zeigte sich beim zweiten Dauner Schulforum, das von der Volksbank Rhein Ahr Eifel parallel zum Verkaufsoffenen Sonntag im Forum organisiert wurde. Unter dem Motto „Dauner Schulen bieten mehr“ stellten das Geschwister-Scholl-Gymnasium, das St. Laurentius-Förderzentrum, das Thomas-Morus-Gymnasium und die Drei-Maare-Realschule plus mit FOS ihre Projekte vor. Ob Bläserklassen, Bienen-AGs oder Insektenhotels – das Spektrum war riesig. Zudem präsentierte sich erstmals die Volkshochschule mit ihrem Programm.

Diese Kooperation der Schulen lobte Thomas Klassmann, Regionalmarkt-Direktor der Volksbank Rhein Ahr Eifel in Daun. Die Bank lebt eine besondere Partnerschaft mit den weiterführenden Schulen in den Gemeinden Daun, Gillenfeld und Kelberg; insbesondere die Volksfreund-Lesepatenschaften im Rahmen des Projekts „Paten machen Schule“ (siehe Info). Seit 2013 sorgt die Bank dafür, dass die Schulen tagesaktuell den Volksfreund erhalten, und die Schüler entweder in der Zeitung schmökern können oder der TV im Unterricht eingesetzt werden kann.