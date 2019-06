Sanierung in Kelberg : Schulgebäude kommt auf den neuesten Stand

Kelberg Für mehr als 700 000 Euro werden zwei Gebäudeteile der Kelberger Schule saniert. Das geschieht teilweise bei laufendem Unterrichtsbetrieb.

„Wir gehen von rund 406 000 Euro an Zuschüssen aus“, sagt Karl-Heinz Diederich. Und weiß nach der Ausschreibung: „Wir werden im vorgesehenen Kostenrahmen bleiben.“ Der vorzeitige Baubeginn war erforderlich, damit alles noch in diesem Jahr über die Bühne geht. Dass der Aufbau des Gerüstes und die Flachdachsanierung während des noch laufenden Schuljahres erfolgen und etliche Arbeiten auch noch nach dem Ende der Sommerferien erledigt werden müssen, habe mit der Auftragssituation der Firmen zu tun. „Optimal ist das nicht, das ist uns bewusst“, räumt Diederich ein. Aber eine so umfassende Sanierung lasse sich einfach nicht in den Schulferien realisieren.