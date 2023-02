Vandalismus : Schulgelände in Daun wird demnächst mit Kameras überwacht

Daun Reaktion auf viele Vorfälle in den vergangenen Jahren: Die Kreisverwaltung Vulkaneifel hat angekündigt, außerhalb der Unterrichtszeit auf dem Gelände des Thomas-Morus-Gymnasiums in Daun und dem Bereich der Mensa Kameras zu installieren – was Schule und Polizei ausdrücklich begrüßen.

Attacken auf Polizeibeamte, Ruhestörungen, Trinkgelage, Vandalismus, Drogenkonsum: All das und noch mehr geht auf das Konto einer Gruppe von Jugendlichen, die seit Jahren in Daun immer wieder für Ärger sorgt. Besonderer Schwerpunkt: das Gelände des Thomas-Morus-Gymnasiums (TMG).

Aber auch private Anlieger bleiben nicht verschont. In unmittelbarer Nähe zum Gymnasium, in der Michel-Reineke-Straße, steht ein Mietshaus, dessen Besitzer sich an den TV gewandt hat. Dort war im Herbst 2020 ein Jägerzaun zerstört worden, der im Jahr darauf durch einen Stahlzaun ersetzt wurde. Der wiederum wurde im Sommer vergangenen Jahres beschädigt. „Mitglieder der Gruppe Jugendlicher, die schon seit einiger Zeit in Daun für Ärger sorgen, sind vermutlich für die teilweise Zerstörung des Zauns verantwortlich“, schreibt der Eigentümer, der namentlich nicht genannt werden will, unserer Zeitung. Und beklagt auch Hausfriedensbruch sowie die Vermüllung des Grundstücks. „Das alles ist der der Polizeiinspektion Daun angezeigt worden. Der Sachschaden wird auf mehr als 2500 Euro geschätzt.“

Info Kameraüberwachung an Schulen in Konz und Bitburg Die Stadt Konz hat im vergangenen Jahr an einer Grundschule Überwachungskameras anbringen lassen. Anlass waren größere Sachbeschädigungen in den vergangenen Jahren, bei denen ein Schaden von etwa 14.000 Euro entstanden ist. Mit den vier installierten Kameras will die Stadt potenzielle Täter abschrecken und im Nachhinein besser ausfindig machen. Schon länger im Einsatz – seit 2016 – sind Kameras, die Teile des Schulgeländes des St. Willibrord-Gymnasiums Bitburg überwachen. Die Kameras sind damals laut der Kreisverwaltung in Bitburg angebracht worden, um Bauarbeiten an der Sporthalle und der Mensa zu überwachen. Die Kameras seien nach der Abschluss des Bauprojekts weiter in Betrieb, weil es mehrere Fälle von Vandalismus, wie Brandstiftungen und Sachbeschädigungen, gegeben habe.

Vor gut drei Wochen hat die Gruppe die Polizei wieder auf den Plan gerufen. „Es war lange ruhig, wir hatten gehofft, das bisher gezeigte Verhalten würde nicht mehr an Tag gelegt“, konstatiert der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion (PI) Daun, Sven Lehrke. Und wie es aktuell aus? „Seitdem ist wieder Ruhe. Die Gruppe weiß, dass wir wieder unser besonderes Augenmerk auf sie richten“, sagt Lehrke.

Video-Überwachung am TMG in Daun

Damit allein soll es aber nicht getan sein. Nach Angaben des Trägers der Schule, das ist der Kreis Vulkaneifel, ist geplant, auf dem Schulgelände des TMG und im Bereich der Mensa Kameras zu installieren. „Die Fachabteilung hat dazu im Vorfeld den Landesdatenschutzbeauftragten eingeschaltet. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler wurden seitens der Schulleitung vor Weihnachten informiert“, heißt es aus dem Kreishaus. Die Kameras würden an Punkten angebracht, die in Zusammenarbeit mit der Polizei ausgewählt wurden. Und weiter: „Auf dem Gelände werden wir mit Infotafeln auf die Kameraüberwachung hinweisen. Geplant ist, das Gelände nur außerhalb der Unterrichtszeit zu überwachen.“

TMG-Schulleiter Christoph Susewind: „Natürlich begrüßen alle, die mit unserer Schule unmittelbar zu tun haben, diese Maßnahme. Ich habe jedenfalls kein Wort der Kritik, auch von Elternseite, gehört.“ Man erhoffe sich zumindest eine Verbesserung der Situation: „Die Gruppe, die auf unserem Schulgelände ihr Unwesen treibt, ist aktenkundig, was die Betroffenen ja sehr wohl wissen. Das könnte durchaus dazu führen, dass die Jugendlichen mehr auf sich achten und sich nicht ins Bild setzen.“ Zum weiteren Vorgehen sagt Susewind: „Die Kameras sind bestellt und werden von unseren Hausmeistern installiert, sobald es die Wetterlage zulässt.“

Info Methode der Sozialarbeit Streetwork (Straßensozialarbeit) ist eine Methode der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter sowie Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen begeben sich direkt in den Lebensraum einer Zielgruppe (beispielsweise Drogenabhängige oder Obdachlose), nehmen Kontakt auf und stellen Verbindungen her. Motto: Streetworker begeben sich als Gast in die Szene und akzeptieren die dort geltenden Grenzen und Regeln.

Streetworker für Daun gesucht

Ähnlich wie der Schulleiter sieht auch der stellvertretende PI-Chef Vorteile durch die Kameraüberwachung: „Für eine mögliche Strafverfolgung kann das nur von Vorteil sein“, sagt Sven Lehrke. „Und natürlich hoffen wir auf einen Abschreckungseffekt.“

