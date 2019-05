Schule : Bewegte und bewegende fünf Jahrzehnte 

Kelberg Die Schulgemeinschaft feierte das 50-jährige Bestehen der Grund- und Realschule plus Kelberg.

Bei der Gründung der Schule war diese in der Presse als „neue Perle der Eifel“ bezeichnet worden. Diesen Begriff nahm Landrat Heinz-Peter Thiel in seiner Rede auf und hob die Bedeutung der Schule für die Region hervor. Er dankte den vielen Beteiligten, die durch ihre Kreativität, ihren Gestaltungswillen und ihre Energie die Schule immer wieder weiterentwickelt und ihr eine Identität gegeben hätten und die auch heute dafür kämpften, dass sie sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und bereit bleibt für die Zukunft. Wie viel die Menschen in dieser Schule immer wieder geleistet haben, leisten und leisten werden, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, betonte Schulleiter Johannes Philipp.