Corona-Pandemie : Ganze Schulklasse aus Daun in Quarantäne

In Daun wir nun wieder auf die Testergebnisse vom Donnerstag gewartet. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Daun Ein positiver Coronafall wurde vor einer Woche am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun am Freitag, 30. Oktober, festgestellt (der TV berichtete). Daraufhin hat das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel am Samstag, 31. Oktober, alle notwendigen Tests durchgeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hierzu gehörten neben der Prüfung weiterer Kontaktpersonen aus dem privaten Bereich auch die Testung von sieben Lehrern und weiteren 27 Schülern der gleichen Schulklasse sowie von sieben weiteren Schülern, mit denen der positiv getestete junge Mann klassenübergreifend in einzelnen Fächern Unterricht hatte.

Die Kreisverwaltung teilt nun mit, dass alle Test negativ ausfielen, sich also bisher niemand angesteckt hat. Abgesehen von dem positiv getesteten Schüler, er war nur Montag und Dienstag in der Schule, musste zunächst nur in zwei Fällen eine Quarantäne angeordnet werden, weil es enge Kontakte ohne Mundschutz im privaten Bereich gab.

Eine zweite Testung, ein sogenannter Re-Test, sei am Dienstag, 3. November, durch das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel durchgeführt worden, teilt die Kreisverwaltung mit.