Gerolsteiner Schulsozialarbeiterin über ihre Arbeit Jugendliche in Gerolstein: „Konzentrationsschwächen, depressive Verstimmungen, Panikattacken“

Interview | Gerolstein · Erst Corona samt Schulschließungen, jetzt Kriege samt ihrer Auswirkungen: Die langjährige Schulsozialarbeiterin an der Berufsschule in Gerolstein, Petra Schmidt (40), äußert sich im Volksfreund-Interview, worunter junge Menschen derzeit am stärksten leiden.

11.01.2024 , 07:55 Uhr

Für viele Schüler sind die Auswirkungen von Corona noch immer deutlich spürbar (Symbolfoto). Foto: dpa/Matthias Balk

Die Auswirkungen von Corona sind bei vielen Heranwachsenden noch immer deutlich zu spüren – vor allem was soziale Kompetenz und Leistungsfähigkeit betrifft. Davon ist Petra Schmidt (40), langjährige Schulsozialarbeiterin an der Berufsschule in Gerolstein, überzeugt. Doch auch andere Themen treiben die jungen Menschen stark um.