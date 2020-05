Vereine : Schutzschild für Vereine in Not

Schutzschild für Vereine in Not

Daun/Kirchweiler Hilfspaket des Landes: Telefonkonferenz mit Staatssekretär und Landtagsabgeordneter wird am Donnerstag angeboten.

Um Vereinen unter die Arme zu greifen, die durch die Corona-Krise in Existenznot geraten sind, hat die Landesregierung ein Programm aufgelegt. Der Schutzschild für Vereine in Not sieht Soforthilfen von bis zu 12 000 Euro vor. Die Landeszuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden.

In einer telefonischen Vereinskonferenz möchte Astrid Schmitt betroffenen Sportvereinen den Schutzschild für Vereine in Not vorstellen, mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen und dabei offene Fragen beantworten. Daran wird außerdem Staatssekretär Randolf Stich aus dem Ministerium des Innern und für Sport teilnehmen. Die Telefonkonferenz beginnt am Donnerstag, 14. Mai, um 18 Uhr. Interessierte Vereine können sich per E-Mail an as@astrid-schmitt.de für die Veranstaltung anmelden und erhalten anschließend einen Zugangscode zur Telefonkonferenz.