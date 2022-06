Unwetter : Schwerer Hagelsturm verwüstet Gerolsteins Partnerstadt Digoin

Gerolstein/Digoin Fast ein Jahr nach dem Jahrhundert-Hochwasser in der Eifel trifft eine Naturkatastrophe die französischen Freunde. Wie die Gerolsteiner helfen wollen.

Nach Angaben des Wetterdienstes Météo France hatten die Hagelkörner einen Durchmesser von sieben Zentimetern, sie waren also etwa so groß wie Tennisbälle. Es wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 113 Kilometern pro Stunde gemessen.

Heftige Unwetter haben nach einer Hitzewelle am Wochenende in Südwestfrankreich vor allem in der Nacht zum Dienstag erhebliche Schäden angerichtet. Tausende Menschen waren ohne Strom, Dächer wurden beschädigt und Gebäude unter Wasser gesetzt, teilte die Präfektur in Bordeaux mit.

Laut Gilles Lievre, vielen Gerolsteinern als Aktiver der „Jumelage“ bekannt, erreichten tausend Anrufe in einer Stunde die Notrufzentrale am Dienstagabend. Von 550 Einsatzanforderungen konnten in der Nacht 150 durch die Hilfsmannschaften bewältigt werden. Am Mittwochmorgen wurden dann weitere 400 durch die Feuerwehr koordiniert. Es wird noch lange dauern, bis alle Schäden in Digoin beseitigt sind.