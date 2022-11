Blaulicht : Schwerer Unfall auf der L 26 bei Wiesbaum

Wiesbaum/Hillesheim Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der L 26 zwischen Hillesheim und Wiesbaum. Ein Auto ist dort aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Nach der Erstmeldung gingen Polizei und Rettungskräfte davon aus, dass sie in dem Wagen eingeklemmt sein könnten und riefen auch die Feuerwehr zum Einsatzort. Die Verunglückten konnten jedoch ohne schweres Gerät aus dem Auto befreit werden. Der Notarzt kümmerte sich um die beiden und brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Während der Rettungs-arbeiten blieb die Landstraße voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Gerolstein, das DRK aus Gerolstein mit Notarzt sowie die Feuerwehren aus Wiesbaum und Mirbach mit rund 15 Mann.