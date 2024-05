Schwere Unwetterlage Jünkerath-Glaadt: 40 Häuser überflutet, 130 Einsatzkräfte im Einsatz (Fotos)

Nachdem eine schwere Unwetterfront bereits am frühen Donnerstagnachmittag (2. Mai) im Hunsrück über Morbach gewütet hatte, zogen die Gewitter weiter in die Eifel. Zeitgleich gab es auch schwere Unwetter in der Nordeifel an der Grenze Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz. Und genau von dort strömten schließlich die Wassermassen, die obere „Kyll“ flussabwärts. Zudem regnete es über Stunden bei einem ebenfalls stehenden Unwetter über Jünkerath. Kurze Zeit später ging es auch schon für die Feuerwehren los. Gegen 16.20 Uhr gab es die ersten Notrufe über vollgelaufene Keller in den verschiedensten Orten der VG Gerolstein.