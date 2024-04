Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring: Wie Black Falcon und Four Motors den Motorsport umweltverträglicher machen wollen

Mit einem Doubleheader, also zwei Rennen über jeweils vier Stunden, beginnt am kommenden Wochenende die 48. Saison der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft (NLS). Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag wird die von der Vereinigung Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN), dem Zusammenschluss mehrerer ADAC-Ortsclubs, ausgerichtete Serie produktionsnahe Fahrzeuge bis zum hochgerüsteten GT3-Renner auf den Kurs schicken. Für das in Kelberg und im Gewerbepark Nürburgring ansässige Team „Black Falcon“ – mehrfacher VLN-Sieger – ist das ein besonderes Jahr, das für die Zukunft des Langstreckensports richtungweisend sein könnte.