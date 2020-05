Ein Schwerverletzter, Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich laut Polizei am frühen Sonntagnachmittag auf der B 51 zwischen Stadtkyll (Landkreis Vulkaneifel) und Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ereignet hat.

(red) Ein 51-jähriger befuhr mit seinem PKW die B 51 aus Richtung Stadtkyll kommend in Richtung Olzheim. In Höhe der Einmündung nach Reuth (Landkreis Vulkaneifel) kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Transporter mit Wohnwagen. Zunächst prallte der Wagen des 51-Jährigen gegen die hintere rechte Ecke des Transporters und anschließend gegen die vordere rechte Ecke des Wohnwagens. Der 51-jährige wurde durch den Aufprall schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Insassen in dem Transporter kamen mit leichten Plessuren davon.