Dürre, Corona und Probleme in der Fleisch verarbeitenden Industrie : Schwieriges Jahr für die Eifeler Bauern

Dürre, Corona und Probleme in der Fleisch verarbeitenden Industrie

Daun/Bitburg/Prüm Die Landwirte erwarten schwache Ernteergebnisse, für Milchviehhalter für es ganz besonders eng.

Zurzeit werfen die Bauern bange Blicke auf die Wetterkarten, denn vor allem der Mais braucht Wasser, viel Wasser. „Sollte es in den kommenden acht bis zehn Tagen nicht ausreichend regnen, dann wird die Maisernte qualitativ schlecht ausfallen“, sagt Horper, merkt aber auch an, dass die Situation lokal sehr unterschiedlich sei. Die Wintergerste sei inzwischen eingefahren, mancherorts mit durchschnittlichen Ergebnis – anderswo mit bis zu 50 Prozent Verlust. „Mit solchen Ernteeinbußen rechnen wir auch bei der Getreideernte.“

Die Spätfröste im Frühjahr hätten das Getreide geschädigt, berichtet Horper. Ganz schlimm werde das Jahr 2020 für die Milchviehhalter der Region, prognostiziert der Präsident des Bauernverbands: „Das Futter wird knapp, die Bauern greifen jetzt schon die Reserven an, die sie für den Winter angelegt haben.“

Die Gründe: Bereits in den Dürrejahren 2018 und 2019 habe das Grünland nicht ausreichend Futter für die Tiere hergegeben, der erste Schnitt im April/Mai dieses Jahres brachte keine ausreichenden Mengen ein, sagt Machael Horper.

„Zurzeit verbrennen die gemähten Wiesen regelrecht“, sagt Christoph Steilen vom Dienstleitungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg. „In stehenden Beständen reduziert sich die Pflanzenmasse und damit auch der Ertrag. Bei zu langer Trockenheit sterben die Pflanzen zum Teil ab.“

In den vergangenen drei Jahren seien die Erträge der Vorjahre nicht erreicht worden, berichtet Steiler. „Der Versuchsstandort in Kyllburgweiler brachte 2017 bis 2019 rund ein Drittel weniger ein, in diesem Jahr sind wir Stand jetzt bei lediglich 50 Prozent eines durchschnittlichen Jahresertrags.“ Ausreichende Regenfälle vorausgesetzt, könne sich das Grünland bis zum Herbst vielleicht noch erholen, doch: „Das Niveau des langjährigen Mittels kann voraussichtlich nicht erzielt werden können.“