Vereine : „Schwimmausbildung ist sehr wichtig“

Schalkenmehren/Mehren Die DLRG-Ortsgruppe Schalkenmehren-Mehren feiert vom 16. bis 18. August ihr 40-jähriges Bestehen.

In 40 Jahren brachte er immer wieder neue Ideen ein; nun hat er die Vereinsführung im Rentenalter an Lukas Alexander abgegeben. „Ich habe es gerne gemacht und hatte Freude und Spaß daran, aber 40 Jahre sind genug“, meint Rauen. Aber ganz muss man nicht auf ihn verzichten, hat er doch noch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne.

Zurzeit sind insgesamt 100 Kinder und Jugendliche in Daun und Schalkenmehren in Ausbildung. Wegen der vielen Schwimmschüler werden noch Ausbildungshelfer gesucht. Rauen ist sicher: „Das rege Vereinsleben fördert den Zusammenhalt und die Kameradschaft.“ So wird im jährlichen Wechsel zum Kinderfest oder zu einem Zeltlager im Allgäu, an der Nordsee oder auch am Bodensee eingeladen. Bisher wurden bereits 19 Zeltlager veranstaltet, 900 Kinder haben teilgenommen. Rauen sagt: „Jedes dieser Zeltlager wird mir in bester Erinnerung bleiben, weil unsere Veranstaltungspläne mit Schwimmen, Spielen, Wandern und auch Nachtwanderungen bestens ankamen“, blickt der 63-Jährige zurück.