Freizeit : Schwimmkurse in Gerolstein

Schwimmkurse in Gerolstein

Gerolstein (red) Die DLRG Ortsgruppe Gerolstein und der Schwimmclub Flipper Gerolstein bieten neue Schwimmkurse für Anfänger an. Die Belegung der Schwimmkurse erfolgt nach Eingang der schriftlichen Anmeldungen.

Nur die Teilnehmer der Kurse werden rechtzeitig schriftlich über den Beginn benachrichtigt. Die Kurse werden dienstags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr und 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr an zehn Abenden im Hallenbad Gerolstein stattfinden. Es werden nur schriftliche Anmeldungen an folgende Anschrift berücksichtigt: Herbert Jaax, Zum Pesch 14, 54570 Berlingen. Das Vereinsschwimmen beginnt nach der Sommerpause am 17. September zu den üblichen Zeiten im Hallenbad Gerolstein.