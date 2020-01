Nachrichten im Bild : Sebastian Leyendecker gewinnt beim Lesewettbewerb

Das perfekte Rezept für Lesefieber Vorlesewettbewerb an der Augustiner-Realschule plus Hillesheim Auch in diesem Schuljahr steckte einer der Klassenräume der Augustiner-Realschule plus mal wieder voll mit gefährlichen Monstern, abenteuerlichen Mutproben und mit fiesen Streichen. Das Ganze wurde garniert mit einem Schuss Verliebtheit und fertig war das Rezept für perfektes Lesefieber. Dieses Lesefieber ergriff auch das Publikum des Vorlesewettbewerbes an unserer Schule, als die Klassensieger der 6a und 6b Geschichten aus ihren mitgebrachten Büchern vortrugen. Das Vorlesen war die Einladung in fremde Welten und zu furiosen Abenteuern, aber gleichzeitig musste eine Jury (inklusive der letztjährigen Gewinnerin Greta Romes aus der Kl. 7b) entscheiden, welcher unserer Klassensieger die Schule im weiteren Verlauf des Wettbewerbs vertreten soll. Der Gewinner wurde Sebastian Leyendecker aus der Klasse 6a, der aus dem Buch „Miles & Niles“ vorlas und auch mit dem Vorlesen aus einem fremden Text Jury und Publikum begeisterte. Die Schulgemeinschaft wünscht Sebastian für das Weiterkommen im Vorlesewettbewerb viel Erfolg! Foto: Augustiner Realscuhle plus/ Thomas Wolff/Augustiner-Realschule plus/ Thomas Wolff