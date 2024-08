Rasant bergab Seifenkistenrennen in Niederstadtfeld: Es soll eine Überraschung geben

Niederstadtfeld · Das legendäre Seifenkistenrennen steht vor der Tür. Die Teilnehmer basteln eifrig an ihren „Autos ohne Motor“. So auch Johannes Duckart. Er gibt Einblick in den Bau seines Renners.

20.08.2024 , 07:31 Uhr

Johannes Duckart zeigt seine Seifenkiste, die er aus zwei Ölfässern gebaut hat. Tochter Paulina (3 Jahre) hat schon einmal zur Probe Platz hinterm Lenkrad genommen. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm