Gesellschaft : Seit 30 Jahren werden in Daun fair gehandelte Waren im „Weltladen“ angeboten

Daun Seit 30 Jahren gibt es den heute in der Dauner Burgfriedstraße beheimateten „Weltladen“ mit fair gehandelten Waren und ehrenamtlich tätigem Personal. Zum Jubiläum gibt es eine Rabattaktion. Und das Team wünscht sich Verstärkung.

Ob Schokolade, Kaffee, Tee, Wein, Gewürze; ob Seidentücher und Wollschals; ob Geschirrtücher und Tischwäsche; ob Gläser, Klangschalen und Deko und was es im Weltladen sonst noch alles gibt: Alle Produkte stammen aus fairem Handel. „Das bedeutet, dass nicht die maximalen Erträge und Gewinne im Mittelpunkt stehen, sondern der Mensch und seine Möglichkeiten und die Mitwirkung an einer gerechteren Welt“, so erklären die ehrenamtlichen Mitarbeiter Günter Selig und Eileen Nowak das Prinzip.

Am 28. Oktober jährt es sich zum 30. Mal, dass es in Daun dieses Angebot gibt. Und zwar als einziges Ladengeschäft dieser Art im Landkreis Vulkaneifel und als einziger Weltladen in Trägerschaft einer katholischen Kirchengemeinde (in diesem Fall St. Nikolaus) im Bistum Trier.

An den Gründungstag erinnert sich Günter Selig noch gut. Denn er und seine Ehefrau Hilde Selig sind von Anfang an dabei. Auf Initiative von Werner Backes – seinerzeit Lehrer am Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasium, seit seiner Pensionierung wieder in seiner saarländischen Heimat lebend, heute 82 Jahre alt – sei die Idee eines Weltladens geboren und in einem ehemaligen Gemischtwarenladen in die Tat umgesetzt worden. Als das Gebäude mit dem Ladenlokal im Stadtteil Steinborn verkauft wurde, zog der Weltladen in die Kreisstadt um: zuerst in die Friedensstraße, dann vor die Nikolauskirche und schließlich (im Oktober 2012) in die Burgfriedstraße 13.