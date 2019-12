Naturschutz : Freier Blick auf ein Auge der Eifel

Schalkenmehren Seit dem Jahr 2000 gibt es die Stiftung „Schalkenmehrener Maar(e)“. Sie kümmert sich auch um die Offenhaltung der Flächen.

Erika und Hans Friderichs (Bundeswirtschaftsminister von 1972 bis 1977) leben eigentlich in Mainz, aber schon seit vielen Jahren haben sie eine zweite Heimat in der Eifel. Genauer gesagt: in Schalkenmehren. 1996 führte die beiden ein Urlaub mit der Familie ans dortige Maar, und als sie ein leerstehendes Haus im Ort mit Maarblick entdeckten, entschlossen sie sich kurzerhand zum Kauf. Eine zweite Heimat in besonderer Umgebung, für die sich die Friderichs besonders einsetzen. Im Jahr 2000 gründeten sie vor diesem Hintergrund die Stiftung „Schalkenmehrener Maar(e)“. Zwischen 12 000 und 13 000 Euro wurden seither jährlich aus dem Stiftungsfonds in die Landschaft investiert, für 2019/20 stehen 13 200 Euro zur Verfügung.