Arbeit : Kurzarbeit in den Suchtkliniken im Kreis

So wie auf dem Rosenberg in Daun gilt auch in den anderen Suchtkliniken im Kreis, auf der Altburg bei Schalkenmehren und der Thommener Höhe bei Darscheid, für knapp ein Drittel der Belegschaft seit Montag Kurzarbeit. Foto: TV/Mario Hübner

Daun/Darscheid/Schalkenmehren Seit Montag treffen finanzielle Einschnitte rund 60 Beschäftigte der drei Häuser auf dem Rosenberg, der Altburg und der Thommener Höhe.

Die Median-Kliniken, die im Kreis Vulkaneifel mit der Rosenberg-Klinik in Daun, der Klinik auf der Altburg bei Schalkenmehren und der Klinik Thommener Höhe bei Darscheid drei Häuser mit 400 Plätzen für Suchtkranke und Depressive betreibt, ist stark von den Corona bedingten Einschränkungen betroffen. Und das, obwohl es nach Angaben der Geschäftsführung bislang keinen bestätigten positiven Fall unter den Mitarbeitern und Patienten gegeben hat. Dennoch gilt seit dieser Woche für knapp ein Drittel der Belegschaft Kurzarbeit. Hugo Hennes, der kaufmännische Geschäftsführer der drei Einrichtungen, sagt: „Wir haben aktuell nur 70 Prozent Belegung, weil etliche der Patienten aufgrund der aktuellen Lage ihren Therapieplatz nicht angetreten haben und lieber zu Hause geblieben sind. Deswegen haben für rund 60 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Wir haben zuvor mit dem Betriebsrat gesprochen und die Belegschaft unterrichtet.“ Insgesamt arbeiten rund 200 Ärzte, Pfleger und Therapeuten in den drei Einrichtungen.

Wie in anderen medizinisch-therapeutischen Einrichtungen so gilt auch in den Median Kliniken ein striktes Besuchsverbot. Lediglich die Anlieferung für die Küche ist noch erlaubt – über einen separaten Eingang. Um die Abstandsregeln einzuhalten, wird laut Hennes beispielsweise in der Mensa jeder zweite Stuhl freigelassen, außerdem wurde bei des Essenszeiten ein Mehr-Schichtsystem eingeführt. Wegen der geringeren Belegung sei es auch kein Problem, die Patienten auf Abstand zu halten. Neben den üblichen Hygieneregeln gibt es noch andere Vorkehrungen, um das Virus nicht in die Häuser einzuschleppen: „Jeder neue Patient wird zunächst für fünf Tage separat untergebracht. Darüber hinaus wird jeder Patient mit Symptomen zunächst ärztlich untersucht und bei Bedarf auf Corona getestet. Hat jemand Fieber, wird er direkt isoliert und regelmäßig untersucht.“, sagt Hennes. Angemeldete Patienten, die Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten oder in einer Krisenregion waren, werden nach Wort des kaufmännischen Geschäftsführers grundsätzlich abgelehnt.