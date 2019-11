Selbsthilfe : Selbsthilfegruppe trifft sich

Daun (red) Die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie trifft sich am Donnerstag, 28. November, um 18.30 Uhr im TUS-Treff Liesertal, bei der Tennisanlage am Stadtrand, Maria-Hilf-Straße 16 a, in Daun. Zu diesem Treffen sind auch die Partner eingeladen.

