“Fliegende Edelsteine“ Wie ein Schmetterlingsexperte einen seltenen Nachtfalter bei Berndorf entdeckt hat

​ Berndorf/Heiligenhaus · Seit zwei Jahrzehnten beobachtet, fotografiert und registriert Dietmar Borbe aus Heiligenhaus bei Düsseldorf Schmetterlinge. Nun hat der pensionierte Biologielehrer in Berndorf den vom Aussterben bedrohten Nachtfalter „Blaues Ordensband“ entdeckt. Wie so eine Schmetterlingsjagd abläuft und was das Faszinierende an den „fliegenden Edelsteinen“ ist.

28.09.2023, 08:07 Uhr

Der Schmetterlingsexperte Dietmar Borbe hat in Berndorf den bedrohten Nachtfalter "Blaues Ordensband" entdeckt. Foto: Dietmar Borbe

Von Brigitte Bettscheider

Immer auf Entdeckungstour und auf der Suche nach Seltenheiten, dabei stets zielgerichtet und geduldig: So resümiert Dietmar Borbe seine zwei zurückliegenden Lebensjahrzehnte mit der Faszination und Begeisterung für Schmetterlinge. Dabei haben es ihm keineswegs die exotischen Exemplare aus fernen Ländern angetan, sondern die, die in der unmittelbaren Umgebung seiner Heimatstadt im Bergischen Land vorkommen.