Kirche Primiz in Stadtkyll: Und alle wollen seinen Segen

Am Samstag ist Mathieu Valet im Trierer Dom von Bischof Stephan Ackermann zum Priester geweiht worden, am Tag darauf feiert er seine Primiz in seinem Heimatdorf. Am Marktpatz zieht er sein Gewand über, dann holen sie ihn ab – Feuerwehr, Reservisten, die Matthiasbruderschaft und der Musikverein, dem er früher ebenfalls angehörte. Viele Stadtkyller sind dabei, nicht zuletzt natürlich die Familie: Die Eltern Evelyne und Pascal, die Geschwister Graziana und Gilbert. Vater Pascal stammt aus Frankreich, auch von dort sind Verwandte dabei an diesem Feier-Tag pour Mathieu.