Senioren : Senioren grillen in Gillenfeld

Gillenfeld Der siebte Grillnachmittag für Senioren der Orte „Rund ums Pulvermaar“ findet am Mittwoch, 24. Juli, ab 15 Uhr im Bereich der Grundschule und Realschule plus - Schule am Pulvermaar - in Gillenfeld statt.

Für Unterhaltung wird bestens gesorgt sein.

Anmeldungen werden bis spätestens, Sonntag, 21. Juli, erbeten an: Karoline Schenk, Gillenfeld, Telefon 06573/720, – Touristinfo oder Telefon 9333, Petra Stolz, Strohn, Telefon 06573/403, Dietmar Steilen, Strohn, Telefon 06573/761, Manuela Schmitz, Immerath, Telefon 06573/9525742, Klaus Botzet, Mückeln, Telefon 06574/9009565 oder beim jeweiligen Ortsbürgermeister.