Daun : Anmeldung zum Erlebnisspaziergang

Daun (red) Der Eifelverein Daun lädt zum nächsten Spaziergang für Senioren am Mittwoch, 7. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Gäste- und Veranstaltungszentrum Forum Daun. Von hier geht es in Fahrgemeinschaften nach Ulmen.

Der Spaziergang führt über vier Kilometer um den Jungfernweiher und ist für Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, geeignet. Der Nachmittag klingt bei Kaffee und Kuchen aus.

Anmeldungen sind bei Wanderführer Ernst Kamp unter Telefon 06592/2733 oder per E-Mail unter ernst.kamp@gmx.de möglich.