Freizeit : Senioren wandern am Pulvermaar

Schalkenmehren Eine leichte und erholsame Nachmittagswanderung für Senioren bietet die Eifelvereinsortsgruppe Schalkenmehren am Donnerstag, 30. Juli, im Südteil des „Westeifeler Vulkanfeldes“ in der Ferienregion Pulvermaar an.

In Fahrgemeinschaften wird das Waldgebiet am Pulvermaar erreicht, das tiefste Maar der Eifel bei Gillenfeld. Der Rundweg führt anschließend um den Maarsee herum. Die Exkursion endet im Vulkanhaus. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Touristinfo, Maarstr. 2. Ein geeigneter Mund-Nasenschutz muss mitgebracht werden.