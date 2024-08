Caritas-Projekt Altersgerechtes Wohnen in Daun: So geht es mit dem Millionenprojekt weiter

Die Caritas will in Dauns Stadtmitte einen Neubau errichten, in dem zwei Wohngemeinschaften für 24 pflegebedürftige Senioren sowie altersgerechte Appartements untergebracht werden. Der Bauantrag wurde nun eingereicht, nächstes Frühjahr sollen die Bauarbeiten für das Millionenprojekt beginnen, sagt Caritas-Direktor Winfried Wülferath.

Foto: TV/Mario Hübner