Daun : Seniorenbeirat Daun blickt zufrieden zurück

Daun Der Seniorenbeirat der Stadt Daun ist mit seinen diesjährigen Aktivitäten zufrieden. Man habe an unterschiedlichen Veranstaltungen mitgewirkt und gezielt über die Arbeit zum Wohle der älteren Mitbürger informiert.

Diese Kompetenz bringt die Gruppe gerne in den „WEGE“-Prozess und in das „Dauner Viadukt“ ein. Der Seniorenbeirat unterstützt auch Entwicklungen, die zukunftsorientiert und gästefreundlich umgesetzt werden. Mit dem traditionellen Seniorennachmittag im Forum habe man einen „Volltreffer“ mit vielen Besuchern verbucht. Neu etabliert haben sich in diesem Jahr behindertengerechte Seniorenspaziergänge.