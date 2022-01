Gesellschaft : Gerolsteiner Seniorenbeirat nimmt die Arbeit auf

Gerolstein Der neue Seniorenbeirat in der VG Gerolstein will der Adressat für Belange älterer Mitbürger sein. Ein Thema: Wie umgehen mit Enkeltrick- und Shockanrufen?

In einer ersten Vorstandssitzung sei ein vorläufiger Themenkatalog aufgestellt worden: „Zum einen wollen wir im Hinblick auf Enkeltrick- und Schockanrufe mit der Präventionsstelle der Polizei zusammenarbeiten“, teilt Hansen mit. „Das Thema ist leider immer wieder aktuell.“ Aufklärung dazu, wie sich Senioren in diesen Situationen verhalten sollten, will der Beirat künftig regelmäßig im Amtsblatt publizieren. Ein anderes großes Thema sei die Mobilität im Alter. Beispielsweise sollen der Bedarf des VG-Bürgerbusses in den Orten abgefragt und die Möglichkeiten, Mitfahrerbänke in den größeren Orten der VG aufzustellen, geprüft werden. „Hierzu hatten wir bereits ein Gespräch mit Gerolsteins Stadtbürgermeister Uwe Schneider. Er hat Zustimmung signalisiert“, sagt Hansen. Auch finanzielle Unterstützung sei in Sachen Mitfahrerbank in Sicht. „Es hat sich ein Spender gemeldet.“