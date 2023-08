Serie „Menschen und Motoren“ Jubiläum bei der „Rallye Oberehe“: Eine Blaskapelle mit Benzin im Blut

Männer, Frauen, junge ­Buben und Mädels, ältere Herrschaften. Motorrad- oder Mopedgangs, Bastler, Sammler, Flieger, Schiffer: Es gibt fast nichts quer durch die Antriebe und Karosserien, was wir in unserer regelmäßigen Serie „Menschen & Motoren“ nicht schon vorgestellt hätten. Deswegen möchten wir heute aus gutem Grund ein neues Kapitel aufschlagen und uns einem ganzen Verein widmen. Denn am kommenden Samstag findet die 50. Auflage der „Rallye Oberehe“ statt. Wer steckt da seit einem halben Jahrhundert dahinter, wer ist der Motorsportclub (MSC) Oberehe?